СМИ: Рубио готов уступить Вэнсу, если тот выступит кандидатом в президенты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио готов уступить вице-президенту Джей Ди Вэнсу, если тот решит участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.
- Президент США Дональд Трамп подогревает разговоры о потенциальной конкуренции между Вэнсом и Рубио, спрашивая сторонников, кого они хотели бы видеть его преемником.
- Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от своей партии, поскольку Трампа могут избрать только на два президентских срока.
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио готов уступить вице-президенту Джей Ди Вэнсу, если тот решит участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года, сообщает агентство AP со ссылкой на помощников Рубио.
"Помощники Рубио отмечают, что он неоднократно заявлял, что уступит вице-президенту, если Вэнс решит бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года", - передает агентство.
Кроме того, как указывает AP, президент США Дональд Трамп сам подогревает разговоры о потенциальной конкуренции между Вэнсом и Рубио, спрашивая сторонников, кого они хотели бы видеть его преемником, и однажды предположив, что они могли быть стать "непобедимым" тандемом.
По данным агентства, Белый дом и госдепартамент отрицают наличие раскола между ними, а сам Рубио заявляет, что внешнеполитическая команда администрации работает совместно и "без драм".
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трампа, в соответствии с американской конституцией, могут избрать только на два президентских срока. Среди возможных кандидатов глава государства называл членов своего кабинета: Вэнса, Рубио, министра финансов Скотта Бессента и бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.