СМИ: Рубио готов уступить Вэнсу, если тот выступит кандидатом в президенты

По данным агентства, Белый дом и госдепартамент отрицают наличие раскола между ними, а сам Рубио заявляет, что внешнеполитическая команда администрации работает совместно и "без драм".

Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трампа, в соответствии с американской конституцией, могут избрать только на два президентских срока. Среди возможных кандидатов глава государства называл членов своего кабинета: Вэнса, Рубио, министра финансов Скотта Бессента и бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.