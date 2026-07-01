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СМИ: Рубио готов уступить Вэнсу, если тот выступит кандидатом в президенты - РИА Новости, 01.07.2026
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11:20 01.07.2026
СМИ: Рубио готов уступить Вэнсу, если тот выступит кандидатом в президенты

AP: Рубио готов уступить Вэнсу в случае его участия в выборах президента США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио готов уступить вице-президенту Джей Ди Вэнсу, если тот решит участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.
  • Президент США Дональд Трамп подогревает разговоры о потенциальной конкуренции между Вэнсом и Рубио, спрашивая сторонников, кого они хотели бы видеть его преемником.
  • Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от своей партии, поскольку Трампа могут избрать только на два президентских срока.
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио готов уступить вице-президенту Джей Ди Вэнсу, если тот решит участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года, сообщает агентство AP со ссылкой на помощников Рубио.
"Помощники Рубио отмечают, что он неоднократно заявлял, что уступит вице-президенту, если Вэнс решит бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года", - передает агентство.
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Кроме того, как указывает AP, президент США Дональд Трамп сам подогревает разговоры о потенциальной конкуренции между Вэнсом и Рубио, спрашивая сторонников, кого они хотели бы видеть его преемником, и однажды предположив, что они могли быть стать "непобедимым" тандемом.
По данным агентства, Белый дом и госдепартамент отрицают наличие раскола между ними, а сам Рубио заявляет, что внешнеполитическая команда администрации работает совместно и "без драм".
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трампа, в соответствии с американской конституцией, могут избрать только на два президентских срока. Среди возможных кандидатов глава государства называл членов своего кабинета: Вэнса, Рубио, министра финансов Скотта Бессента и бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
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