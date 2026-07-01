Греф рассказал, что поможет нарастить ВВП России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Если нарастить производительность труда половины российских компаний до уровня 10% лучших по этому показателю, то это может дать прирост валового внутреннего продукта (ВВП) примерно на 2-3 процентных пункта в годовом выражении, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Наши расчеты показывают, что если нам довести хотя бы 50% компаний до уровня 10% лучших по производительности, то это может дать нам прирост ВВП примерно на 2-3 процентных пункта в годовом выражении", – сказал он в рамках Финансового конгресса Банка России.