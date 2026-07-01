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Греф рассказал, что поможет нарастить ВВП России - РИА Новости, 01.07.2026
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16:09 01.07.2026 (обновлено: 17:20 01.07.2026)
Греф рассказал, что поможет нарастить ВВП России

Греф: рост производительности труда может дать прирост ВВП России

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Герман Греф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Сбербанка Герман Греф считает, что повышение производительности труда половины российских компаний до уровня 10% лучших может дать прирост ВВП на 2–3 процентных пункта в годовом выражении.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал повышение производительности труда значительным резервом для роста экономики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Если нарастить производительность труда половины российских компаний до уровня 10% лучших по этому показателю, то это может дать прирост валового внутреннего продукта (ВВП) примерно на 2-3 процентных пункта в годовом выражении, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Наши расчеты показывают, что если нам довести хотя бы 50% компаний до уровня 10% лучших по производительности, то это может дать нам прирост ВВП примерно на 2-3 процентных пункта в годовом выражении", – сказал он в рамках Финансового конгресса Банка России.
Чтобы добиться этого компаниям надо повышать инвестиции в технологии, повышать качество управления, а также облегчить переток ресурсов труда и капитала.
Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне назвал повышение производительности труда значительным резервом для роста экономики РФ. По его словам, при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства.
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