Новак: доля инвестиций в ВВП России в перспективе вырастет до 28 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак заявил, что доля инвестиций в ВВП России вырастет до 28% с текущих 24%.
- По его словам, доля экспорта в структуре ВВП снизилась почти в три раза, а доля государственного сектора и роль бюджета увеличились.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Доля инвестиций в ВВП России в перспективе вырастет до 28% с текущих 24%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня мы видим очевидно, что в структуре валового внутреннего продукта у нас изменилась доля экспорта, она снизилась почти в три раза, увеличилась доля государственного сектора, и в том числе роль бюджета, роль оборонных расходов в рамках бюджета… Ну и доля инвестиций за три года значительно внесла свой вклад в структуру ВВП, рост почти до 24%", - сказала он на Финансовом конгрессе Банка России.
"Понятно, что сегодня мы все наблюдаем спад инвестиций. Тем не менее, после того, как инвестиционный цикл будет восстановлен, мы должны эту долю также увеличить до 28%", - добавил он.