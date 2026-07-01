Новак: доля инвестиций в ВВП России в перспективе вырастет до 28 процентов

"Сегодня мы видим очевидно, что в структуре валового внутреннего продукта у нас изменилась доля экспорта, она снизилась почти в три раза, увеличилась доля государственного сектора, и в том числе роль бюджета, роль оборонных расходов в рамках бюджета… Ну и доля инвестиций за три года значительно внесла свой вклад в структуру ВВП, рост почти до 24%", - сказала он на Финансовом конгрессе Банка России.