Главная газета Великобритании — достопочтенная The Times — вышла с материалом в стиле: "Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей!" Оказывается, на огромном российском газовозе "Маршал Василевский" установили оружие. Судя по фотографиям, сделанным любопытными эстонцами еще в мае, это пулеметы. Они установлены на мостике, и из них можно открыть предупредительный огонь по любому супостату, будь то вертолет или корабль.

Великие британцы верещат, что это "милитаризация". Ну, еще бы. Их вояки так не привыкли. Пару недель назад они торжественно высадились на перевозивший российскую нефть танкер Smyrtos и даже на камеру это действо засняли. Экипаж танкера составляли сугубо мирные труженики. Великая доблесть была — захватить судно, взяв на прицел безоружных людей.

Но стоит великим британцам хоть издалека увидеть на горизонте нашу реальную военную мощь — и куда все девается? Всю весну в Ла-Манше патрулировал фрегат "Адмирал Григорович", присматривая за нашими танкерами, и англичане сидели тихо, как мышь под веником. Недавно вышла ему навстречу — с явно с провокационной целью — некая яхта с парой британских пенсионеров на борту. "Григорович" отогнал ее предупредительным огнем. Англичане поныли, поплакали и затихли.

А сейчас в Соединенном Королевстве стоит вой до небес из-за пулеметов на "Маршале Василевском". На самом деле, ничего нестандартного в установке оружия на наши корабли нет. Все это судно под российским флагом — наша суверенная российская территория, и мы будем защищать ее как пожелаем. Тем более что этот газовоз "Газпрома" снабжает Калининград и Калининградскую область.

В советское время на наши танкеры, снабжавшие флот, устанавливались артиллерийские установки. Мирные торговые суда ходили под защитой военных кораблей. И никто даже сунуться не пытался с попыткой захвата танкеров СССР. Враги прекрасно понимали, что их вертолеты будут сбиты, а десантники расстреляны в воздухе.

Сегодня Россия защищает не только свои торговые суда и танкеры — она на страже вообще всего мирового судоходства. Если позволить французским, британским, прибалтийским пиратам делать все, что они хотят, морская торговля будет просто уничтожена.

Страны-пираты, кстати, отлично понимают, что никаких юридических оснований для задержания танкеров у них нет. Поэтому сначала они с шумом и фанфарами их захватывают, а потом очень тихо отпускают. В общем, Россия тут полностью в своем праве.

Противопоставить нашему оружию и нашим военным конвоям Британии нечего. Была когда-то Царица морей — да вся вышла. Ее нынешний флот — натуральное позорище, его не хватит и на полчаса современной войны.

Например, на сегодня у Соединенного Королевства нет на патрулировании вообще ни одной атомной подводной лодки. Две стоят на ремонте, две выведены из эксплуатации. Они старенькие, на самом деле, а новенькие никак не построят. Уже 20 лет на них деньги выделяют, а лодок нет. Парадокс.

Поэтому даже пара пулеметов на "Маршале Василевском" погрузила английских вояк в глубокую хандру. "Если пойдет слух, что на судах "теневого флота" (России. — Прим. ред. ) установлены пулеметы, то <...> никто не рискнет их захватывать, — поведал The Times пожелавший остаться неизвестным сотрудник британской разведки. — Шансы таких операций будут равны нулю. Никто не приблизится к ним на вертолете. Если цель России была такова, она ее достигла".

Так называемый теневой флот России составляет около полутора тысяч судов. Морская торговля нефтью приносит нам миллиарды долларов в неделю. Естественно, мы будем защищать свои инвестиции всеми средствами.

Мы давно поняли, что никакие уговоры и апелляции к международному праву на пиратов не действуют. Что ж, будем добиваться своего добрым словом и пулеметами. Если пиратов это не устраивает, они могут пойти и повеситься на рее.