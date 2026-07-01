В России впервые за три года зарегистрировали новый банк

Краткий пересказ от РИА ИИ В России может появиться новый банк «Элемент» впервые с января 2023 года.

У банка «Элемент» уставный капитал составляет 3,6 миллиарда рублей, что позволяет ему претендовать на универсальную лицензию.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый банк может появиться в России впервые с января 2023 года – речь идет о банке "Элемент" с уставным капиталом в 3,6 миллиарда рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Кредитная организация зарегистрирована 29 июня с юридическим адресом в Москве.

По данным на сайте ЦБ, банк пока не действует. Размер уставного капитала позволяет "Элементу" претендовать на универсальную лицензию, для получения которой уставный капитал сейчас должен быть не менее 1 миллиарда рублей.

Единственный учредитель "Элемента" - Вадим Логофет. В разные года он занимал руководящие должности в UniCredit Bank, Сбербанке и Swedbank, был первым заместителем гендиректора энергокомпании "Квадра".