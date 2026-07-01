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В России впервые за три года зарегистрировали новый банк - РИА Новости, 01.07.2026
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15:46 01.07.2026
В России впервые за три года зарегистрировали новый банк

Банк «Элемент» с уставным капиталом в 3,6 млрд рублей может появиться в России

© Fotolia / Vladislav KochelaevsБанк
Банк - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Fotolia / Vladislav Kochelaevs
Банк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России может появиться новый банк «Элемент» впервые с января 2023 года.
  • У банка «Элемент» уставный капитал составляет 3,6 миллиарда рублей, что позволяет ему претендовать на универсальную лицензию.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый банк может появиться в России впервые с января 2023 года – речь идет о банке "Элемент" с уставным капиталом в 3,6 миллиарда рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.
Кредитная организация зарегистрирована 29 июня с юридическим адресом в Москве.
По данным на сайте ЦБ, банк пока не действует. Размер уставного капитала позволяет "Элементу" претендовать на универсальную лицензию, для получения которой уставный капитал сейчас должен быть не менее 1 миллиарда рублей.
Единственный учредитель "Элемента" - Вадим Логофет. В разные года он занимал руководящие должности в UniCredit Bank, Сбербанке и Swedbank, был первым заместителем гендиректора энергокомпании "Квадра".
Последний раз новый банк появился в России в январе 2023 года, когда универсальную лицензию получил банк "Точка".
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