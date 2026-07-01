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Очередь из желающих попасть в Россию со стороны эстонской Нарвы увеличилась - РИА Новости, 01.07.2026
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10:33 01.07.2026 (обновлено: 11:14 01.07.2026)

Очередь из желающих попасть в Россию со стороны эстонской Нарвы увеличилась

© Кадр видео balticlivecamОчередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области
Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Кадр видео balticlivecam
Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очередь из желающих попасть в Россию перед пунктом пропуска в Нарве увеличилась по сравнению со вчерашним днем.
  • В среду по состоянию на 10:05 по московскому времени очередь растянулась дальше монумента Narva, на парковке поблизости находится более 60 автомобилей.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Очередь из желающих попасть в Россию перед пунктом пропуска в эстонском городе Нарва увеличилась по сравнению со вчерашним днем, следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП.
Во вторник по состоянию на 10.15 мск очередь почти доходила до монумента Narva.
Как видно на кадрах в среду, в 10.05 мск очередь растянулась дальше монумента Narva. На парковке поблизости находится более 60 автомобилей.
В начале июня Санкт-Петербургская таможня сообщила, что новый режим работы КПП Нарва-1 на эстонской стороне с 15 июня 2026 года может оказать влияние на формирование очередей на этом пункте пропуска, при этом режим работы российского пункта пропуска не изменится - МАПП Ивангород продолжит работать круглосуточно.
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