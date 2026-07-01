Очередь из желающих попасть в Россию со стороны эстонской Нарвы увеличилась

Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области

Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области

© Кадр видео balticlivecam Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Очередь из желающих попасть в Россию перед пунктом пропуска в Нарве увеличилась по сравнению со вчерашним днем.

В среду по состоянию на 10:05 по московскому времени очередь растянулась дальше монумента Narva, на парковке поблизости находится более 60 автомобилей.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Очередь из желающих попасть в Россию перед пунктом пропуска в эстонском городе Нарва увеличилась по сравнению со вчерашним днем, следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП.

Во вторник по состоянию на 10.15 мск очередь почти доходила до монумента Narva.

Как видно на кадрах в среду, в 10.05 мск очередь растянулась дальше монумента Narva. На парковке поблизости находится более 60 автомобилей.