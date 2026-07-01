Более 150 иностранцев выдворят из России после рейдов в Подмосковье

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 150 иностранцев привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства после рейдов в Дмитровском муниципальном округе Подмосковья, на всех нарушителей наложен штраф с последующим выдворением из России, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.