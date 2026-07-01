Более 150 иностранцев выдворят из России после рейдов в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дмитровском муниципальном округе Подмосковья провели оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2026".
- Более 150 иностранцев привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
- На них наложен штраф с последующим выдворением за пределы страны.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 150 иностранцев привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства после рейдов в Дмитровском муниципальном округе Подмосковья, на всех нарушителей наложен штраф с последующим выдворением из России, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
Петрова сообщила, что полицейские в Дмитровском муниципальном округе провели оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2026" на территории складов, производственных предприятий, строительных площадок и хостелов.
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"По итогам рейдов к административной ответственности привлечены 155 граждан стран Центральной и Южной Азии, допустивших нарушения миграционного законодательства Российской Федерации… На всех правонарушителей наложен штраф с последующим выдворением за пределы страны", - сказала Петрова.
Она добавила, что на иностранцев составлено 125 административных протоколов за нарушение сроков постановки на миграционный учет и превышение разрешенного срока пребывания в стране, 35 - за незаконное осуществление трудовой деятельности в России, шесть - за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, девять - за уклонение от исполнения административного законодательства.
Сейчас полицейские устанавливают работодателей, которые незаконно привлекали иностранцев к работе.
Петрова сообщала 23 июня, что на 65 иностранцев наложен штраф с последующим выдворением за пределы России за нарушение миграционного законодательства после рейдов в Подольске.