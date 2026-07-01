Микрофинансовые организации с 1 июля будут работать по-новому

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июля 2026 года в России начнет применяться новый обязательный базовый стандарт работы микрофинансовых организаций.

Ключевым нововведением стало дополнение стандарта главой про регулирование продажи микрофинансовыми организациями дополнительных услуг.

Стандарт запрещает МФО проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг и обязывает предоставлять полную информацию о них на всех этапах оказания.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Микрофинансовые организации в России будут работать по новому обязательному базовому стандарту, в том числе теперь будут регулироваться правила оказания дополнительных услуг, соответствующая норма вступила в силу 1 июля 2026 года.

С 1 июля в России начнет применяться новый базовый стандарт работы микрофинансовых организаций. Документ обязателен к применению вне зависимости от членства организаций в саморегулируемой организации и действует в части, не противоречащей законодательству и регулированию ЦБ

Ключевым нововведением стандарта стало его дополнение главой про регулирование продажи микрофинансовыми организациями дополнительных услуг. "Это позволит снизить в целом по рынку количество жалоб, связанных с дополнительными услугами, поскольку нормы будут распространяться на все МФО", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации "МиР".

Теперь МФО запрещается проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг не только при их оформлении при заключении договора займа, но и на других этапах жизненного цикла займа.