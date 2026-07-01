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Микрофинансовые организации с 1 июля будут работать по-новому - РИА Новости, 01.07.2026
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01:17 01.07.2026
Микрофинансовые организации с 1 июля будут работать по-новому

В России вступил в силу новый стандарт работы микрофинансовых организаций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вывеска о "быстрых займах" на улице Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля 2026 года в России начнет применяться новый обязательный базовый стандарт работы микрофинансовых организаций.
  • Ключевым нововведением стало дополнение стандарта главой про регулирование продажи микрофинансовыми организациями дополнительных услуг.
  • Стандарт запрещает МФО проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг и обязывает предоставлять полную информацию о них на всех этапах оказания.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Микрофинансовые организации в России будут работать по новому обязательному базовому стандарту, в том числе теперь будут регулироваться правила оказания дополнительных услуг, соответствующая норма вступила в силу 1 июля 2026 года.
С 1 июля в России начнет применяться новый базовый стандарт работы микрофинансовых организаций. Документ обязателен к применению вне зависимости от членства организаций в саморегулируемой организации и действует в части, не противоречащей законодательству и регулированию ЦБ.
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Ключевым нововведением стандарта стало его дополнение главой про регулирование продажи микрофинансовыми организациями дополнительных услуг. "Это позволит снизить в целом по рынку количество жалоб, связанных с дополнительными услугами, поскольку нормы будут распространяться на все МФО", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации "МиР".
Теперь МФО запрещается проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг не только при их оформлении при заключении договора займа, но и на других этапах жизненного цикла займа.
Стандарт также обязывает предоставлять потребителям на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о ней и ее поставщике, праве отказаться от услуги и влиянии этого на условия займа.
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