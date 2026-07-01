Микрофинансовые организации с 1 июля будут работать по-новому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 июля 2026 года в России начнет применяться новый обязательный базовый стандарт работы микрофинансовых организаций.
- Ключевым нововведением стало дополнение стандарта главой про регулирование продажи микрофинансовыми организациями дополнительных услуг.
- Стандарт запрещает МФО проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг и обязывает предоставлять полную информацию о них на всех этапах оказания.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Микрофинансовые организации в России будут работать по новому обязательному базовому стандарту, в том числе теперь будут регулироваться правила оказания дополнительных услуг, соответствующая норма вступила в силу 1 июля 2026 года.
Ключевым нововведением стандарта стало его дополнение главой про регулирование продажи микрофинансовыми организациями дополнительных услуг. "Это позволит снизить в целом по рынку количество жалоб, связанных с дополнительными услугами, поскольку нормы будут распространяться на все МФО", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации "МиР".
Теперь МФО запрещается проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг не только при их оформлении при заключении договора займа, но и на других этапах жизненного цикла займа.
Стандарт также обязывает предоставлять потребителям на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о ней и ее поставщике, праве отказаться от услуги и влиянии этого на условия займа.