В России запустили сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина».

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", который позволит собрать информацию для оценки миграционной ситуации в стране, запустили в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Набор сведений об иностранном гражданине, входящих в ресурс, уже определен. В него будут входить такие данные, как документы, удостоверяющие личность, миграционный учет, трудовая деятельность, образование, медицинское страхование, недвижимое имущество, транспортные средства, административные правонарушения и действующие ограничения на въезд в Российскую Федерацию.