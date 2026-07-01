Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России запустили сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина».
- Сервис находится в ведении МВД России и направлен на цифровизацию миграционных процессов.
- В ресурс будут входить данные об иностранцах, въезжающих в Россию, пребывающих в стране и выезжающих из нее, включая информацию о документах, трудовой деятельности, образовании, медицинском страховании и других аспектах.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", который позволит собрать информацию для оценки миграционной ситуации в стране, запустили в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Летом 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому МВД РФ поручено до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса, который будет содержать сведения об иностранцах, въезжающих в Россию, пребывающих в стране и выезжающих из нее.
"Запущен сервис "Цифровой профиль иностранного гражданина". Данный информационный ресурс находится в ведении МВД России. Запуск ресурса является важным шагом в цифровизации миграционных процессов, обеспечивает формирование полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в стране и повышения эффективности государственного управления в миграционной сфере", - написала Волк в Telegram-канале.
Набор сведений об иностранном гражданине, входящих в ресурс, уже определен. В него будут входить такие данные, как документы, удостоверяющие личность, миграционный учет, трудовая деятельность, образование, медицинское страхование, недвижимое имущество, транспортные средства, административные правонарушения и действующие ограничения на въезд в Российскую Федерацию.
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