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В России изменится порядок формирования кредитной истории - РИА Новости, 01.07.2026
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01:04 01.07.2026
В России изменится порядок формирования кредитной истории

В России с 1 июля изменится порядок формирования кредитной истории

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России изменится порядок формирования кредитной истории: теперь в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах.
  • Соответствующая норма вступила в силу 1 июля 2026 года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России изменится порядок формирования кредитной истории, теперь в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах, соответствующая норма вступила в силу 1 июля 2026 года.
В кредитную историю добавят сведения о предыдущих кредиторах. На текущий момент при переуступке прав требования кредитор направляет в кредитную историю только сведения о том, кому он передал кредит.
При реализации цессии или секьюритизации кредитов в кредитной истории теперь будет информация о том, кто был предыдущим кредитором, то есть кто уступил (продал) кредит текущему.
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