Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России изменится порядок формирования кредитной истории: теперь в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах.
- Соответствующая норма вступила в силу 1 июля 2026 года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России изменится порядок формирования кредитной истории, теперь в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах, соответствующая норма вступила в силу 1 июля 2026 года.
В кредитную историю добавят сведения о предыдущих кредиторах. На текущий момент при переуступке прав требования кредитор направляет в кредитную историю только сведения о том, кому он передал кредит.
При реализации цессии или секьюритизации кредитов в кредитной истории теперь будет информация о том, кто был предыдущим кредитором, то есть кто уступил (продал) кредит текущему.
ЦБ рассказал о росте интереса россиян к своим кредитным историям
22 апреля, 15:45