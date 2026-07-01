Краткий пересказ от РИА ИИ В России изменится порядок формирования кредитной истории: теперь в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах.

Соответствующая норма вступила в силу 1 июля 2026 года.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России изменится порядок формирования кредитной истории, теперь в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах, соответствующая норма вступила в силу 1 июля 2026 года.

В кредитную историю добавят сведения о предыдущих кредиторах. На текущий момент при переуступке прав требования кредитор направляет в кредитную историю только сведения о том, кому он передал кредит.