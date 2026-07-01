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Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире - РИА Новости, 01.07.2026
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01:02 01.07.2026 (обновлено: 10:17 01.07.2026)
Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире

РИА Новости: Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире с ростом благосостояния на 37% по итогам 2020-2025 годов.
  • Лидером стала Южная Корея с увеличением богатства на 55%.
  • Тройку замкнула Хорватия с ростом на 29%.
  • Великобритания возглавила антирейтинг со снижением уровня благосостояния на 23,2%.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, выяснило РИА Новости, изучив данные отчета UBS "О мировом богатстве".
Под благосостоянием в нем понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.
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Так, в 2020-2025 годы отечественный прирост составил 37%. Россию обогнала лишь Южная Корея с показателем 55%. Тройку лидеров замкнула Хорватия.
Антирейтинг возглавила Британия: уровень благосостояния жителей этой страны снизился на 23,2%. Также обеднели граждане Нидерландов (-14,4%) и Франции (-4,5%).
Единственной страной, где ситуация за последние пять лет осталась практически на прежнем уровне, оказалась Италия.
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