Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото

Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити"

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире с ростом благосостояния на 37% по итогам 2020-2025 годов.

Лидером стала Южная Корея с увеличением богатства на 55%.

Тройку замкнула Хорватия с ростом на 29%.

Великобритания возглавила антирейтинг со снижением уровня благосостояния на 23,2%.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, выяснило РИА Новости, изучив данные отчета UBS "О мировом богатстве".

Под благосостоянием в нем понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов . Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.

Так, в 2020-2025 годы отечественный прирост составил 37%. Россию обогнала лишь Южная Корея с показателем 55%. Тройку лидеров замкнула Хорватия .

Антирейтинг возглавила Британия: уровень благосостояния жителей этой страны снизился на 23,2%. Также обеднели граждане Нидерландов (-14,4%) и Франции (-4,5%).