Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире с ростом благосостояния на 37% по итогам 2020-2025 годов.
- Лидером стала Южная Корея с увеличением богатства на 55%.
- Тройку замкнула Хорватия с ростом на 29%.
- Великобритания возглавила антирейтинг со снижением уровня благосостояния на 23,2%.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, выяснило РИА Новости, изучив данные отчета UBS "О мировом богатстве".
Под благосостоянием в нем понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.
Так, в 2020-2025 годы отечественный прирост составил 37%. Россию обогнала лишь Южная Корея с показателем 55%. Тройку лидеров замкнула Хорватия.
Антирейтинг возглавила Британия: уровень благосостояния жителей этой страны снизился на 23,2%. Также обеднели граждане Нидерландов (-14,4%) и Франции (-4,5%).
Единственной страной, где ситуация за последние пять лет осталась практически на прежнем уровне, оказалась Италия.