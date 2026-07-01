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Самозанятые в России с 1 июля смогут выйти на оплачиваемый больничный​ - РИА Новости, 01.07.2026
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00:54 01.07.2026 (обновлено: 09:23 01.07.2026)
Самозанятые в России с 1 июля смогут выйти на оплачиваемый больничный​

Самозанятые в России с 1 июля впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный

© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный с 1 июля.
  • Право на пособие возникает после уплаты страховых взносов в течение 6 месяцев, размер выплаты будет зависеть от размера взносов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный с 1 июля, такое право возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в Социальный фонд, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник Центра ИНСАП Президентской академии Иван Кравченко.
В России с 1 января 2026 года действует программа добровольного социального страхования для самозанятых, позволяющая получать оплачиваемые больничные.
"Самозанятые впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный с 1 июля. Право на пособие возникает после уплаты взносов в течение 6 месяцев", - сказал Кравченко.
Он уточнил, что самозанятые получат выплату в зависимости от взносов. По словам эксперта, взнос в 1 344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. При этом взнос в 1 920 рублей позволяет получить 50 тысяч рублей в месяц.
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