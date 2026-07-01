Самозанятые в России с 1 июля смогут выйти на оплачиваемый больничный​

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный с 1 июля, такое право возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в Социальный фонд, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник Центра ИНСАП Президентской академии Иван Кравченко.

"Самозанятые впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный с 1 июля. Право на пособие возникает после уплаты взносов в течение 6 месяцев", - сказал Кравченко.

Он уточнил, что самозанятые получат выплату в зависимости от взносов. По словам эксперта, взнос в 1 344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. При этом взнос в 1 920 рублей позволяет получить 50 тысяч рублей в месяц.