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Российские ученые освоили технологию сжатого света - РИА Новости, 01.07.2026
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16:06 01.07.2026 (обновлено: 17:53 01.07.2026)
Российские ученые освоили технологию сжатого света

Ученые Росатома освоили технологию сжатого света

© Фото : Квантовый центрУченые Росатома освоили технологию сжатого света
Ученые Росатома освоили технологию сжатого света - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Квантовый центр
Ученые Росатома освоили технологию сжатого света
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские специалисты одними из первых в мире освоили технологию сжатого света.
  • Научными группами Квантового центра под руководством Игоря Биленко и Дмитрия Чермошенцева создан компактный источник квантового сжатого состояния света на чипе.
  • Разработка российских ученых позволит выйти на новый технологический уровень квантовой сенсорики и квантовых вычислений.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские специалисты одними из первых в мире освоили технологию так называемого сжатого света, которая позволяет создавать компактные сенсоры с огромной чувствительностью для медицинской диагностики и исследования живых организмов в целом, сообщил "Росатом".
"Научными группами Квантового центра под руководством Игоря Биленко и Дмитрия Чермошенцева в рамках реализации российской дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" сделан важный шаг в развитии фотонных технологий: первыми в России и одними из первых в мире они создали компактный источник квантового сжатого состояния света на чипе", — говорится в сообщении.
Сжатый свет — это особое квантовое состояние электромагнитного поля. Разработка российских ученых позволит выйти на новый технологический уровень квантовой сенсорики и квантовых вычислений, откроет дорогу к созданию сверхчувствительных сенсоров для медицины и практическому применению фотонных квантовых компьютеров в телекоммуникациях и логистике, поясняет "Росатом", который отвечает за реализацию дорожной карты по развитию в России высокотехнологичной области "Квантовые вычисления".
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