Российские ученые освоили технологию сжатого света

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские специалисты одними из первых в мире освоили технологию так называемого сжатого света, которая позволяет создавать компактные сенсоры с огромной чувствительностью для медицинской диагностики и исследования живых организмов в целом, сообщил "Росатом".