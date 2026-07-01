Российские ученые освоили технологию сжатого света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские специалисты одними из первых в мире освоили технологию сжатого света.
- Научными группами Квантового центра под руководством Игоря Биленко и Дмитрия Чермошенцева создан компактный источник квантового сжатого состояния света на чипе.
- Разработка российских ученых позволит выйти на новый технологический уровень квантовой сенсорики и квантовых вычислений.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские специалисты одними из первых в мире освоили технологию так называемого сжатого света, которая позволяет создавать компактные сенсоры с огромной чувствительностью для медицинской диагностики и исследования живых организмов в целом, сообщил "Росатом".
"Научными группами Квантового центра под руководством Игоря Биленко и Дмитрия Чермошенцева в рамках реализации российской дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" сделан важный шаг в развитии фотонных технологий: первыми в России и одними из первых в мире они создали компактный источник квантового сжатого состояния света на чипе", — говорится в сообщении.
Сжатый свет — это особое квантовое состояние электромагнитного поля. Разработка российских ученых позволит выйти на новый технологический уровень квантовой сенсорики и квантовых вычислений, откроет дорогу к созданию сверхчувствительных сенсоров для медицины и практическому применению фотонных квантовых компьютеров в телекоммуникациях и логистике, поясняет "Росатом", который отвечает за реализацию дорожной карты по развитию в России высокотехнологичной области "Квантовые вычисления".