"Росатом" запустил тренажер для атомного "блока будущего"

Краткий пересказ от РИА ИИ «Росатом» ввел в эксплуатацию уникальный полномасштабный тренажер для подготовки персонала инновационного атомного энергоблока в Северске под Томском.

Россия планирует запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом в Томской области к 2030 году.

Тренажер создан для энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 и станет ключевым средством обучения и лицензирования персонала.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Росатом" ввел в эксплуатацию не имеющий аналогов в мире полномасштабный тренажер для подготовки персонала инновационного атомного "энергоблока будущего", строящегося в Северске под Томском, сообщила пресс-служба топливного дивизиона "Росатома".

Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в конце сентября 2025 года на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.

Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, говорил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркивал президент РФ.

"В Северске Томской области ввели в эксплуатацию полномасштабный тренажер энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программно-технический комплекс имитирует работу уникального энергоблока IV поколения с "быстрым" реактором и позволит подготовить эксплуатационный персонал для безопасного и эффективного управления этим энергоблоком. Моделирование физических процессов с необходимой точностью воспроизводит различные режимы эксплуатации реакторной установки.

"Стоит отметить, что подобных тренажеров в мире нет, поскольку он создан для уникального энергоблока со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 и станет ключевым техническим средством обучения и лицензирования персонала", - подчеркнул научный руководитель проекта "Прорыв" Евгений Адамов, слова которого приведены в сообщении

В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт.