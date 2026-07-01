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"Росатом" запустил тренажер для атомного "блока будущего" - РИА Новости, 01.07.2026
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12:57 01.07.2026
"Росатом" запустил тренажер для атомного "блока будущего"

"Росатом" запустил тренажер для "блока будущего", о котором говорил Путин

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Росатом» ввел в эксплуатацию уникальный полномасштабный тренажер для подготовки персонала инновационного атомного энергоблока в Северске под Томском.
  • Россия планирует запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом в Томской области к 2030 году.
  • Тренажер создан для энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 и станет ключевым средством обучения и лицензирования персонала.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Росатом" ввел в эксплуатацию не имеющий аналогов в мире полномасштабный тренажер для подготовки персонала инновационного атомного "энергоблока будущего", строящегося в Северске под Томском, сообщила пресс-служба топливного дивизиона "Росатома".
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в конце сентября 2025 года на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
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Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, говорил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркивал президент РФ.
"В Северске Томской области ввели в эксплуатацию полномасштабный тренажер энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программно-технический комплекс имитирует работу уникального энергоблока IV поколения с "быстрым" реактором и позволит подготовить эксплуатационный персонал для безопасного и эффективного управления этим энергоблоком. Моделирование физических процессов с необходимой точностью воспроизводит различные режимы эксплуатации реакторной установки.
"Стоит отметить, что подобных тренажеров в мире нет, поскольку он создан для уникального энергоблока со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 и станет ключевым техническим средством обучения и лицензирования персонала", - подчеркнул научный руководитель проекта "Прорыв" Евгений Адамов, слова которого приведены в сообщении.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт.
ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.
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СеверскРоссияТомская областьЕвгений АдамовВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сибирский химический комбинат
 
 
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