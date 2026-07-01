Краткий пересказ от РИА ИИ Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times перечислил экономические выгоды для США от европейского перевооружения.

Евродепутат Данило Делла Валле считает, что итальянское правительство должно отклонить европейскую кредитную программу Safe и требования резко увеличить оборонный бюджет.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля, в его повестку войдут вопросы поддержки Украины, укрепления оборонного потенциала альянса и сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

РИМ, 1 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте сбросил маску, заявив о выгодах для США от европейских планов по перевооружению, говорится в заявлении евродепутата от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле, поступившем в РИА Новости.

"У генерального секретаря НАТО Марка Рютте хватает наглости. В интервью Financial Times он перечислил все экономические выгоды для американской экономики, которые принесет европейское перевооружение. Но при этом Рютте не осознает, что сбросил маску, еще раз продемонстрировав, кто выигрывает от этой гонки вооружений", - говорится в заявлении депутата.

По словам Делла Валле, на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, который, как он считает, "станет переломным моментом", итальянское правительство должно сказать "нет" европейской кредитной программе Safe, которая "обременяет будущие поколения тяжелыми военными долгами", и отклонить навязчивые требования резко увеличить оборонный бюджет.

"НАТО не может превратиться в наступательный альянс, предназначенный для войны, тем самым она лишь предаст граждан своих государств-членов. В пылу подготовки к войне война действительно приближается", - сказал евродепутат.