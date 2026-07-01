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В Первоуральске ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 01.07.2026
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14:33 01.07.2026
В Первоуральске ввели режим ЧС из-за паводка

В Первоуральске Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПаводок в Свердловской области
Паводок в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Паводок в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Первоуральске и Нижних Сергах Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.
  • Из-за введения режима ЧС в Первоуральске действуют ограничения на проведение сплавов по рекам.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями, ввели в еще одном муниципалитете Свердловской области Первоуральске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Во вторник в ведомстве проинформировали о введении режим чрезвычайной ситуации в Нижних Сергах Свердловской области после подтопления жилых домов из-за паводка. Чуть позже в этот же день пресс-служба администрации Горноуральского муниципального округа предупредила о введении в округе режима ЧС в связи с повышением воды в водоемах из-за сильных осадков.
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"По паводку режим ЧС действует в Первоуральске и Нижних Сергах", – сказал собеседник агентства.
Мэрия Первоуральска уточняет, что в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета действуют ограничения на проведение сплавов по рекам.
Обильные осадки прошли в понедельник в Екатеринбурге и на территории Свердловской области. По данным регионального главка МЧС, на утро среды в области произошло затопление более 290 частных жилых и дачных домов, более 3,8 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях.
По последним данным ведомства, из подтопленных районов эвакуировано более 150 человек, в том числе шесть детей, в пунктах временного размещения остаются девять постояльцев.
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ПроисшествияСвердловская областьПервоуральскНижние СергиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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