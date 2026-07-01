В Первоуральске ввели режим ЧС из-за паводка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Первоуральске и Нижних Сергах Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.

Из-за введения режима ЧС в Первоуральске действуют ограничения на проведение сплавов по рекам.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями, ввели в еще одном муниципалитете Свердловской области Первоуральске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Во вторник в ведомстве проинформировали о введении режим чрезвычайной ситуации в Нижних Сергах Свердловской области после подтопления жилых домов из-за паводка. Чуть позже в этот же день пресс-служба администрации Горноуральского муниципального округа предупредила о введении в округе режима ЧС в связи с повышением воды в водоемах из-за сильных осадков.

"По паводку режим ЧС действует в Первоуральске и Нижних Сергах", – сказал собеседник агентства.

Мэрия Первоуральска уточняет, что в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета действуют ограничения на проведение сплавов по рекам.

Обильные осадки прошли в понедельник в Екатеринбурге и на территории Свердловской области. По данным регионального главка МЧС, на утро среды в области произошло затопление более 290 частных жилых и дачных домов, более 3,8 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях.