В Тюменской области объявили режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюменской области ввели режим беспилотной опасности.
- Жителям региона рекомендовано немедленно уходить при виде беспилотного летательного аппарата.
ТЮМЕНЬ, 1 июл - РИА Новости. В Тюменской области введен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Александр Моор.
"Внимание! На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности. Это превентивная мера", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Жителям региона рекомендовано немедленно уходить при виде беспилотного летательного аппарата.
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