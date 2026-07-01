В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Саратовской области объявлен режим угрозы атаки беспилотников.
- Экстренные службы приведены в полную готовность, локально могут работать системы оповещения.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Режим угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА... Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18