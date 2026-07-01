Бойцы "Севера" уничтожили с помощью "Краснополя" пять орудий ВСУ за неделю

БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Расчеты "Мста-С" группировки "Север" за неделю поразили семь огневых позиций и уничтожили пять артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области, применяя корректируемые снаряды "Краснополь", сообщил РИА Новости командир батареи с позывным Волга.

Командир подчеркнул, что стрельба "Краснополем" представляет собой целый комплекс мероприятий: операторы разведывательных дронов обнаруживают и подсвечивают цель, после чего артиллеристы применяют корректируемый снаряд, а затем в бой вступают пехотные подразделения.