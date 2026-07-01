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Бойцы "Севера" уничтожили с помощью "Краснополя" пять орудий ВСУ за неделю - РИА Новости, 01.07.2026
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07:39 01.07.2026 (обновлено: 07:57 01.07.2026)
Бойцы "Севера" уничтожили с помощью "Краснополя" пять орудий ВСУ за неделю

Расчеты "Мста-С" за неделю уничтожили пять орудий ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийский установки 2С19 "Мста-С" Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции на Украине
Самоходные артиллерийский установки 2С19 Мста-С Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Самоходные артиллерийский установки 2С19 "Мста-С" Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты «Мста-С» группировки «Север» за неделю поразили семь огневых позиций в Харьковской области.
  • Расчеты «Мста-С» уничтожили пять артиллерийских орудий ВСУ.
  • Стрельба снарядами «Краснополь» включает обнаружение и подсвечивание цели дронами, применение корректируемого снаряда и последующее вступление в бой пехотных подразделений.
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Расчеты "Мста-С" группировки "Север" за неделю поразили семь огневых позиций и уничтожили пять артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области, применяя корректируемые снаряды "Краснополь", сообщил РИА Новости командир батареи с позывным Волга.
"Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю нанесли удары по 7 огневым позициям и уничтожили 5 артиллерийских орудий боевиков ВСУ в Харьковской области", - рассказал военный.
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Командир подчеркнул, что стрельба "Краснополем" представляет собой целый комплекс мероприятий: операторы разведывательных дронов обнаруживают и подсвечивают цель, после чего артиллеристы применяют корректируемый снаряд, а затем в бой вступают пехотные подразделения.
Он отметил, что корректировку огня обеспечивают расчеты многофункциональных беспилотных комплексов "Орлан-10".
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