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Парламент Украины проголосовал за создание "национального пантеона" - РИА Новости, 01.07.2026
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13:13 01.07.2026
Парламент Украины проголосовал за создание "национального пантеона"

Верховная рада проголосовала за создание "украинского национального пантеона"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховная рада Украины проголосовала за создание "украинского национального пантеона".
  • Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил, что намерение Киева создать "национальный пантеон" увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей.
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за создание "украинского национального пантеона", в который могут быть включены украинские националисты, сообщил в среду депутат парламента Ярослав Железняк.
В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет и признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*. Как заявил 30 июня пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, намерение Киева создать "национальный пантеон", в который могут быть включены украинские националисты, увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей.
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"Парламент одобрил (проект закона – ред.) № 15360 – создание украинского национального пантеона. "За" основу и в целом – 287 (депутатов – ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
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