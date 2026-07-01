Парламент Украины проголосовал за создание "национального пантеона"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховная рада Украины проголосовала за создание "украинского национального пантеона".
- Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил, что намерение Киева создать "национальный пантеон" увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей.
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за создание "украинского национального пантеона", в который могут быть включены украинские националисты, сообщил в среду депутат парламента Ярослав Железняк.
В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет и признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*. Как заявил 30 июня пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, намерение Киева создать "национальный пантеон", в который могут быть включены украинские националисты, увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей.
"Парламент одобрил (проект закона – ред.) № 15360 – создание украинского национального пантеона. "За" основу и в целом – 287 (депутатов – ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
* Запрещенные в России экстремистские организации