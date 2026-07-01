ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области уничтожили украинский беспилотник.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал он в канале на платформе "Макс".
Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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22 июня 2022, 17:18