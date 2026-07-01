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Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 01.07.2026
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23:23 01.07.2026 (обновлено: 23:50 01.07.2026)

Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет ЗРК "Бук-М3"
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет ЗРК "Бук-М3". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны.
  • Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он в канале на платформе "Макс".

Позднее мэр сообщил о ликвидации еще двух дронов.
С начала суток системы ПВО сбили уже одиннадцать БПЛА, летевших на столицу.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей Собянин
 
 
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