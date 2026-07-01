Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Позднее мэр сообщил о ликвидации еще двух дронов.
С начала суток системы ПВО сбили уже одиннадцать БПЛА, летевших на столицу.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18