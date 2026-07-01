ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средства ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18