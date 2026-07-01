ПВО уничтожила 133 украинских беспилотника над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства ПВО с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника.
- Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Башкортостаном и Калмыкией, а также над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Башкортостаном и Калмыкией, а также над акваторией Азовского моря.
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