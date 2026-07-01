Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 17 украинских беспилотников над Калужской областью - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 01.07.2026
ПВО сбила 17 украинских беспилотников над Калужской областью

Шапша: ПВО сбила 17 украинских беспилотников над Калужской областью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников над Калужской областью.
  • По предварительной информации губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили еще 17 украинских беспилотников над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Силами ПВО уничтожены еще 17 БПЛА над территориями Боровского, Думиничского, Жиздринского, Перемышльского, Тарусского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
Он уточнил, что на местах работают оперативные группы.
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву
Вчера, 10:51
 
Калужская областьВладислав ШапшаКалуга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала