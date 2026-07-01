ПВО сбила 17 украинских беспилотников над Калужской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников над Калужской областью.
- По предварительной информации губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили еще 17 украинских беспилотников над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Силами ПВО уничтожены еще 17 БПЛА над территориями Боровского, Думиничского, Жиздринского, Перемышльского, Тарусского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
Он уточнил, что на местах работают оперативные группы.