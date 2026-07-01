Силы ПВО уничтожили 179 украинских дронов за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За минувшую ночь средства российской ПВО перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников.
- Дроны были сбиты над несколькими областями России, краями, морскими регионами, а также над Московским регионом и Крымом.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 21.00 мск 30 июня т.г. до 8.00 мск 1 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.
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