На Ставрополье сбили вражеский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На подлете к промышленной зоне города Буденновска в Ставропольском крае сбит вражеский БПЛА.
- Пострадавших и разрушений нет, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вражеский БПЛА сбит на подлете к промышленной зоне города Буденновска в Ставропольском крае, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Вражеский беспилотник сбит сегодня утром на подлете к промзоне Буденновска. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, а силы ПВО продолжают нести боевое дежурство.
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