В Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четырех районах Ростовской области были уничтожены беспилотники.
- Пострадавших и разрушений на земле нет.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области были уничтожены беспилотники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Беспилотная опасность сохраняется в регионе.
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