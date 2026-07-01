"Оказались не готовы": на Западе забили тревогу после важных слов Путина

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"Путин заявил, Россия может быть только сильной и независимой державой. Либо она будет такой, либо России не будет вообще. Вот масштаб, в котором мыслит Путин. Именно поэтому меня так сильно беспокоит, что Запад опьянен морализаторством и страдает манией величия. Ведь для русских это действительно вопрос выживания. Для нас это не вопрос выживания. Но мы максимально подняли ставки и сами себя втянули в конфронтацию, к которой оказались не готовы", — признал он.