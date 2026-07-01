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"Оказались не готовы": на Западе забили тревогу после важных слов Путина - РИА Новости, 01.07.2026
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"Оказались не готовы": на Западе забили тревогу после важных слов Путина

Weltwoche: слова Путина о мощи РФ доказывают несостоятельность политики Запада

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель заявил, что слова Владимира Путина о сохранении статуса сильной державы как вопроса выживания России доказали несостоятельность курса Запада.
  • На портале Die Weltwoche отмечается, что европейские политики опьянены морализаторством и манией величия, из-за чего вслепую втянули себя в конфронтацию с Москвой, к которой оказались совершенно не готовы.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о том, что сохранение статуса сильной державы — это вопрос выживания его страны, доказали несостоятельность курса Запада, заявил бывший член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель на портале местного издания Die Weltwoche.
«
"Путин заявил, Россия может быть только сильной и независимой державой. Либо она будет такой, либо России не будет вообще. Вот масштаб, в котором мыслит Путин. Именно поэтому меня так сильно беспокоит, что Запад опьянен морализаторством и страдает манией величия. Ведь для русских это действительно вопрос выживания. Для нас это не вопрос выживания. Но мы максимально подняли ставки и сами себя втянули в конфронтацию, к которой оказались не готовы", — признал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаШвейцарияДмитрий ПесковЕдиная РоссияВладимир Путин
 
 
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