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Путин поздравил "Россию 24" с юбилеем - РИА Новости, 01.07.2026
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09:34 01.07.2026
Путин поздравил "Россию 24" с юбилеем

Путин поздравил "Россию 24" с юбилеем, отметив роль в инфопространстве РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала «Россия 24» с 20-летием.
  • Путин отметил значимую роль телеканала в обеспечении единого информационного пространства в стране.
  • Президент выразил уверенность в дальнейшем вкладе канала в развитие российской тележурналистики.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 20-летием, отметив его роль в обеспечении единого информационного пространства в стране.
"Поздравляю вас с 20-летием телеканала "Россия 24"... Особо отмечу значимую, востребованную роль телеканала в обеспечении единого информационного пространства, в организации эффективной деятельности региональных ГТРК", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
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Глава государства выразил уверенность в том, что канал и дальше будет вносить вклад в развитие российской тележурналистики благодаря профессионализму, сплоченности и преданности делу творческой команды.
Президент подчеркнул, что "Россия 24" уверенно развивается, осваивает новые форматы вещания, сохраняет высокую планку качества работы, будучи авторитетным источником информации о ключевых событиях в стране и мире.
"Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - заключил Путин.
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