Путин поздравил "Россию 24" с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала «Россия 24» с 20-летием.

Путин отметил значимую роль телеканала в обеспечении единого информационного пространства в стране.

Президент выразил уверенность в дальнейшем вкладе канала в развитие российской тележурналистики.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 20-летием, отметив его роль в обеспечении единого информационного пространства в стране.

"Поздравляю вас с 20-летием телеканала "Россия 24"... Особо отмечу значимую, востребованную роль телеканала в обеспечении единого информационного пространства, в организации эффективной деятельности региональных ГТРК", - говорится в тексте телеграммы , опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность в том, что канал и дальше будет вносить вклад в развитие российской тележурналистики благодаря профессионализму, сплоченности и преданности делу творческой команды.

Президент подчеркнул, что "Россия 24" уверенно развивается, осваивает новые форматы вещания, сохраняет высокую планку качества работы, будучи авторитетным источником информации о ключевых событиях в стране и мире.