ВС России поразили пункты ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Воздушно-космические силы поразили пункты дислокации и управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях.
- Удары были нанесены с использованием ФАБ-500 и ракеты Х-38МЛ.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы ударами ФАБ и ракеты Х-38МЛ поразили пункты дислокации и пункты управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало кадры поражения объектов противника.
Отмечается, что по пункту управления БПЛА 117-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенного пункта Райское в ДНР был нанесен удар с помощью четырех бомб ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. Ракета Х-38МЛ поразила пункт временной дислокации подразделения 22-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенного пункта Уды в Харьковской области.
Кроме того, еще двумя ФАБ-500 был нанесен удар по пункту управления беспилотниками Национальной гвардии Украины в районе Краснополья в Сумской области.
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22 июня 2022, 17:18