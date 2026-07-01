ВС России поразили пункты ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы ударами ФАБ и ракеты Х-38МЛ поразили пункты дислокации и пункты управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, еще двумя ФАБ-500 был нанесен удар по пункту управления беспилотниками Национальной гвардии Украины в районе Краснополья в Сумской области.​