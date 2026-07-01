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ПСБ: для прогресса креативной экономики нужна современная среда - РИА Новости, 01.07.2026
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10:41 01.07.2026
ПСБ: для прогресса креативной экономики нужна современная среда

ПСБ: чтобы креативная экономика развивалась, нужна современная среда

© Фото : Пресс-служба ПСБСтарший вице‑президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Старший вице‑президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Старший вице‑президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Для развития креативной экономики, основанной на культурных и национальных традициях, необходима современная среда – места, где комфортно растить детей, учиться, создавать новые производства, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Она выступила на сессии "Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России", проходящей на полях II Форума женщин Севера.
Подгузова подчеркнула, что сегодня северные территории нуждаются в инфраструктурном рывке, поэтому банк активно участвует в строительстве многофункциональных центров, спортивной инфраструктуры, гостиничных и культурно-образовательных кластеров, в проектах по развитию туризма в Сибири и на Дальнем Востоке.
"Наша задача – помогать развитию регионов, чтобы люди не уезжали в мегаполисы, а оставались на малой родине и развивали ее. В дальневосточных и северных регионах мы кредитуем малый и средний бизнес и отмечаем, что растет число женщин, которые открывают свое дело на основе семейных и национальных традиций – этно-мастерские, школы ремесел, малые производства", – приводит пресс-служба банка слова Подгузовой.
Она отметила, что банк развивает ряд обучающих проектов.
"Мы даем участницам навыки, чтобы они могли открыть свое дело, создать дополнительный доход для семьи, уверенно управлять семейными финансами, разбираться в инвестиционных инструментах, оставаясь при этом хранительницами семейных ценностей. Так традиции становятся экономикой, а экономика – основой для регионального развития", – подчеркнула Подгузова.
Отдельное внимание в своем выступлении Подгузова уделила проекту "Душа России", который банк реализует совместно с фондом "Росконгресс". Инициатива направлена на популяризацию культурного многообразия регионов страны, сохранение традиций народов, поддержку народных художественных промыслов и знакомство широкой аудитории с уникальными особенностями территорий, составляющими культурный код страны.
"В развитии всех этих направлений, которые являются элементами собирательного образа "Души России", огромную роль играют женщины-предпринимательницы, которые где-то вручную, где-то на базе небольшого производства поддерживают наши культурные традиции, занимаются развитием национальных ремесел и народного искусства", – подчеркнула она.
 
Вера ПодгузоваПСБ (Банк ПСБ)Банки
 
 
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