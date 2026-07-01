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Почти 400 предприятий получили социальный статус в Приморье - РИА Новости, 01.07.2026
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Твой бизнес
 
13:43 01.07.2026
Почти 400 предприятий получили социальный статус в Приморье

Еще 122 предприятия Приморья подтвердили статус социальных

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроизводство
Производство - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Приморье статус социального предприятия подтвердили еще 122 компании, всего их число составляет почти 400, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Речь об устойчивых проектах. Одни открывают частные детские сады и школы. Другие трудоустраивают пенсионеров и людей с инвалидностью или сами оказывают им услуги. Третьи выпускают товары для тех, кто нуждается в особой поддержке.
При этом каждый проект самодостаточен: приносит прибыль, платит налоги, развивается и создает рабочие места для жителей региона. Работа ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Министерство экономического развития края дает социальным предпринимателям льготные займы под 5%, а также помогает с арендой помещений на особых условиях и организует обучение в центре "Мой бизнес".
"Заявки на подтверждение статуса поступают к нам с разных территорий края – социальный бизнес сегодня появляется по всему Приморью, и мы видим живой запрос от жителей. Будем дальше поддерживать такие предприятия", – сказала исполняющая обязанности министра экономического развития Приморья Евгения Чавкина, ее слова приводит пресс-служба.
 
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