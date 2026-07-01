Почти 400 предприятий получили социальный статус в Приморье

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Приморье статус социального предприятия подтвердили еще 122 компании, всего их число составляет почти 400, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Речь об устойчивых проектах. Одни открывают частные детские сады и школы. Другие трудоустраивают пенсионеров и людей с инвалидностью или сами оказывают им услуги. Третьи выпускают товары для тех, кто нуждается в особой поддержке.

При этом каждый проект самодостаточен: приносит прибыль, платит налоги, развивается и создает рабочие места для жителей региона. Работа ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Министерство экономического развития края дает социальным предпринимателям льготные займы под 5%, а также помогает с арендой помещений на особых условиях и организует обучение в центре "Мой бизнес".