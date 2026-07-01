СМИ: проживающие в Польше украинки записываются на курсы самообороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские женщины в Польше массово записываются на курсы самообороны.
- Они сталкиваются с агрессией и оскорблениями из-за своего происхождения и не видят поддержки со стороны государства.
- Социологическое исследование показало, что более половины жителей Польши заявили об ухудшении отношения к Украине и украинцам на фоне героизации Украинской повстанческой армии*.
ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Проживающие в Польше украинские женщины массово записываются на курсы самообороны, сообщает издание Warsaw.
"Они говорят, что все чаще сталкиваются с агрессией и оскорблениями из-за своего происхождения. Не видя поддержки со стороны государства, они самостоятельно ищут помощи, чтобы чувствовать себя в безопасности", - говорится в сообщении.
Тренер варшавского спортивного клуба Black Belt Krav Maga Кшиштоф Матышчак рассказал изданию, что в последнее время число украинок на занятиях по самообороне заметно выросло.
"Сейчас они составляют 10% всех женщин, которые тренируются в клубе", - сообщил он.
Записавшаяся на курсы самообороны 22-летняя Юлия, которая живет в Варшаве уже 15 лет, утверждает, что в последнее время уровень бытовой агрессии по отношению к украинцам в Польше значительно повысился. Решение записаться на курсы приняла и преподавательница Варшавского университета Александра Иванюк, пишет издание. В беседе с Warsaw Иванюк упомянула "травлю, которую никто не останавливает". Украинка Алла, работающая в магазине "Жабка" в центре Варшавы, рассказала, что неоднократно подвергалась оскорблениям со стороны покупателей, и из-за этого занялась боксом.
В июне социологическая лаборатория SW Research опубликовала результаты исследования, согласно которым более половины жителей Польши заявили, что их отношение к Украине и украинцам ухудшилось на фоне героизации Украинской повстанческой армии*.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить. После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году.
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