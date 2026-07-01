В Польше появились патрули националистов, выдающих себя за госслужащих

Краткий пересказ от РИА ИИ На улицах городов Польши появились военизированные патрули националистов, которые выдают себя за госслужащих и выслеживают иностранцев.

Депутат Петр Коваль призвал к решительным действиям государства и изменению законодательства в связи с этими инцидентами.

Министр внутренних дел и администрации Польши Кервиньский заверил, что любая попытка выдать себя за государственных чиновников встретит решительный ответ со стороны властей.

ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. Военизированные патрули националистов, выдающих себя за госслужащих и выслеживающих иностранцев, появились на улицах городов Польши, сообщил в польском сейме депутат от левых сил Петр Коваль.

По его словам, в последние недели такие самозванцы появляются на улицах польских городов и вблизи границы, нападая на людей, похожих на иностранцев, и проверяя их документы. В своем выступлении политик призвал к решительным действиям государства и изменению законодательства.

"Это позор для государства, для наших героев и для нашей истории, что боевики-националисты ходят по улицам Польши , проверяют документы, останавливают машины и притворяются польскими службами", - заявил Коваль.

Депутат отметил, что такие инциденты были зафиксированы в Варшаве , Люблине и вблизи польской границы. Он предупредил, что бездействие государства может привести к эскалации.

"Если государство не отреагирует на такие действия сегодня, завтра мы окажемся в ситуации, когда они будут решать, кто поляк, а кто - нет", - сказал политик.

Депутат также призвал к усилению полномочий служб и к внесению изменений в законодательство, которые позволили бы более эффективно реагировать на случаи, когда люди безосновательно выдают себя за государственных служащих.

Позже в своей речи он возложил политическую ответственность за деятельность таких групп на оппозиционную партию "Право и справедливость". Коваль обвинил партию в "воспитании коричневого монстра" и обратился непосредственно к ее председателю Ярославу Качиньскому.

"Вы несете особую ответственность, потому что если вспыхнет драка, если кто-то погибнет от рук этих групп, то вы будете нести ответственность", - сказал он.

По данным телеканала Polsat News, одна из группировок, действующих на Центральном вокзале Варшавы, связана с группой скандального политика Гжегожа Брауна. Ее члены, одетые в военизированную форму, напоминающую форму государственных служащих, нападали на пассажиров и пытались проверить удостоверения личности лиц, похожих на иностранцев.