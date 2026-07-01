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В Польше появились патрули националистов, выдающих себя за госслужащих - РИА Новости, 01.07.2026
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17:52 01.07.2026
В Польше появились патрули националистов, выдающих себя за госслужащих

В Польше появились патрули националистов, выслеживающие иностранцев

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На улицах городов Польши появились военизированные патрули националистов, которые выдают себя за госслужащих и выслеживают иностранцев.
  • Депутат Петр Коваль призвал к решительным действиям государства и изменению законодательства в связи с этими инцидентами.
  • Министр внутренних дел и администрации Польши Кервиньский заверил, что любая попытка выдать себя за государственных чиновников встретит решительный ответ со стороны властей.
ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. Военизированные патрули националистов, выдающих себя за госслужащих и выслеживающих иностранцев, появились на улицах городов Польши, сообщил в польском сейме депутат от левых сил Петр Коваль.
По его словам, в последние недели такие самозванцы появляются на улицах польских городов и вблизи границы, нападая на людей, похожих на иностранцев, и проверяя их документы. В своем выступлении политик призвал к решительным действиям государства и изменению законодательства.
"Это позор для государства, для наших героев и для нашей истории, что боевики-националисты ходят по улицам Польши, проверяют документы, останавливают машины и притворяются польскими службами", - заявил Коваль.
Депутат отметил, что такие инциденты были зафиксированы в Варшаве, Люблине и вблизи польской границы. Он предупредил, что бездействие государства может привести к эскалации.
"Если государство не отреагирует на такие действия сегодня, завтра мы окажемся в ситуации, когда они будут решать, кто поляк, а кто - нет", - сказал политик.
Депутат также призвал к усилению полномочий служб и к внесению изменений в законодательство, которые позволили бы более эффективно реагировать на случаи, когда люди безосновательно выдают себя за государственных служащих.
Позже в своей речи он возложил политическую ответственность за деятельность таких групп на оппозиционную партию "Право и справедливость". Коваль обвинил партию в "воспитании коричневого монстра" и обратился непосредственно к ее председателю Ярославу Качиньскому.
"Вы несете особую ответственность, потому что если вспыхнет драка, если кто-то погибнет от рук этих групп, то вы будете нести ответственность", - сказал он.
По данным телеканала Polsat News, одна из группировок, действующих на Центральном вокзале Варшавы, связана с группой скандального политика Гжегожа Брауна. Ее члены, одетые в военизированную форму, напоминающую форму государственных служащих, нападали на пассажиров и пытались проверить удостоверения личности лиц, похожих на иностранцев.
Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский также прокомментировал ситуацию. Он заверил, что любая попытка выдать себя за государственных чиновников встретит решительный ответ со стороны властей.
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