"Готовьтесь, поляки". В Киеве ужаснулись новому решению Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев вступил на путь эскалации конфликта с Варшавой, заявила украинский историк Марта Гавришко.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киев вступил на путь эскалации конфликта с Варшавой, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.
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"Украинский парламент принял закон о создании Национального пантеона. (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский едва успел внести свой законопроект, как Верховная рада поспешила его принять. Скорость, с которой прошел закон, не оставляет сомнений: Украина вступила в новую смелую стратегию "деэскалации" отношений со своим ближайшим партнером — Польшей. Готовьтесь, поляки. Впереди интересные времена. И помните: "Азов"* вооружен до зубов", — написала она.
В конце июня глава киевского режима объявил о внесении в Верховную раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, "сражавшиеся за Украину в разные эпохи". До этого он спровоцировал дипломатический скандал, приняв участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА** Андрея Мельника и присвоив наименование "имени героев УПА**" отдельному центру специальных операций "Север", что возмутило Варшаву.
Так, президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого орла. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика польского лидера может плохо для него закончиться.
* Военизированное объединение, решением Верховного суда России от 2 августа 2022 года признано террористическим, его деятельность на территории России запрещена.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.