"Украинский парламент принял закон о создании Национального пантеона. (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский едва успел внести свой законопроект, как Верховная рада поспешила его принять. Скорость, с которой прошел закон, не оставляет сомнений: Украина вступила в новую смелую стратегию "деэскалации" отношений со своим ближайшим партнером — Польшей. Готовьтесь, поляки. Впереди интересные времена. И помните: "Азов"* вооружен до зубов", — написала она.

В конце июня глава киевского режима объявил о внесении в Верховную раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, "сражавшиеся за Украину в разные эпохи". До этого он спровоцировал дипломатический скандал, приняв участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА** Андрея Мельника и присвоив наименование "имени героев УПА**" отдельному центру специальных операций "Север", что возмутило Варшаву.