Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне. Архивное фото

Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

© REUTERS / Toby Shepheard Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ В военном бюджете Великобритании обнаружена дыра в размере 4,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Заместитель министра обороны Люк Поллард признал, что депутат Энди Бернем узнал о недостаче только после публикации документа во вторник.

Согласно заявлению министра финансов Рэйчел Ривз, источник средств для покрытия недостачи в 4,7 миллиарда фунтов предстоит определить в осеннем бюджете.

ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера депутат Энди Бернем узнал о дыре в военном бюджете в размере 4,7 миллиарда фунтов стерлингов (6,2 миллиарда долларов) только после публикации документа во вторник, признал заместитель министра обороны Люк Поллард.

Во вторник британское военное ведомство опубликовало долгосрочный оборонный бюджет на ближайшие четыре года. Документ распределяет почти 300 миллиардов фунтов (400 миллиардов долларов) на развитие различных секторов ВПК. Как следует из документа, страна увеличит инвестиции в оборону на 15 миллиардов фунтов. При этом, согласно заявлению министра финансов Рэйчел Ривз, 4,7 миллиарда фунтов пока ничем не обеспечены, а источник средств предстоит определить в осеннем бюджете.

"Даунинг-стрит поддерживает тесный диалог с командой Энди… Как я понимаю, они держали его в курсе процесса и сообщили ему об этом вчера, когда министерство финансов опубликовало отчет и разбивку финансовых расходов", - заявил Поллард британским телеканалам, отвечая на вопрос о том, ознакомлен ли Бернем с бюджетом и дырой в нем.

Он подчеркнул, что сам увидел разбивку расходов только после публикации военного бюджета во вторник.

По информации газеты Independent, Бернема ознакомили с бюджетом, однако не указали на то, что ему предстоит найти источник финансирования дополнительных расходов.