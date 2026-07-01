Врач рассказала, как часто нужно менять подушку

Краткий пересказ от РИА ИИ Влажная и теплая среда внутри подушки способствует накоплению аллергенов и может вызывать симптомы ринита и астмы, рассказала врач-педиатр Наталья Березкина.

Синтетические подушки могут накапливать не меньше, а иногда даже больше аллергенов клещей домашней пыли, чем перьевые.

Для снижения риска аллергии рекомендуется регулярно менять постельное белье, использовать защитные чехлы, стирать подушки по рекомендациям производителя и менять их каждые два-три года.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Влажная и теплая среда внутри подушки способствует накоплению аллергенов и может вызывать симптомы ринита и астмы, рассказала врач-педиатр клиники "Атрибьют" Наталья Березкина.

"Во время сна человек выделяет влагу через кожу и дыхательные пути, а также постоянно теряет микроскопические частицы эпидермиса. Постепенно внутри подушки создается теплая и влажная среда, богатая органическими веществами... Это может способствовать появлению или усилению симптомов аллергического ринита и бронхиальной астмы", - сказала Березкина "Газете.Ru"

По ее словам, теплая и влажная среда, которая образуется внутри подушки, благоприятна для накопления аллергенов клещей домашней пыли и роста микроорганизмов. Именно поэтому многие пациенты замечают заложенность носа, чихание, кашель или ухудшение самочувствия в ночное время и сразу после пробуждения, добавила Березкина.

"Синтетические подушки могут накапливать не меньше, а иногда даже больше аллергенов клещей домашней пыли, чем перьевые. Поэтому выбор между натуральным и синтетическим наполнителем не является универсальным решением проблемы аллергии", - подчеркнула врач.