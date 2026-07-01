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Врач рассказала, как часто нужно менять подушку - РИА Новости, 01.07.2026
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14:25 01.07.2026
Врач рассказала, как часто нужно менять подушку

Березкина: подушка может накапливать аллергены и вызывать ринит

© Фото : pvproductionsДевушка выбирает подушку в магазине
Девушка выбирает подушку в магазине - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : pvproductions
Девушка выбирает подушку в магазине . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Влажная и теплая среда внутри подушки способствует накоплению аллергенов и может вызывать симптомы ринита и астмы, рассказала врач-педиатр Наталья Березкина.
  • Синтетические подушки могут накапливать не меньше, а иногда даже больше аллергенов клещей домашней пыли, чем перьевые.
  • Для снижения риска аллергии рекомендуется регулярно менять постельное белье, использовать защитные чехлы, стирать подушки по рекомендациям производителя и менять их каждые два-три года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Влажная и теплая среда внутри подушки способствует накоплению аллергенов и может вызывать симптомы ринита и астмы, рассказала врач-педиатр клиники "Атрибьют" Наталья Березкина.
"Во время сна человек выделяет влагу через кожу и дыхательные пути, а также постоянно теряет микроскопические частицы эпидермиса. Постепенно внутри подушки создается теплая и влажная среда, богатая органическими веществами... Это может способствовать появлению или усилению симптомов аллергического ринита и бронхиальной астмы", - сказала Березкина "Газете.Ru".
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По ее словам, теплая и влажная среда, которая образуется внутри подушки, благоприятна для накопления аллергенов клещей домашней пыли и роста микроорганизмов. Именно поэтому многие пациенты замечают заложенность носа, чихание, кашель или ухудшение самочувствия в ночное время и сразу после пробуждения, добавила Березкина.
"Синтетические подушки могут накапливать не меньше, а иногда даже больше аллергенов клещей домашней пыли, чем перьевые. Поэтому выбор между натуральным и синтетическим наполнителем не является универсальным решением проблемы аллергии", - подчеркнула врач.
Кроме того, для снижения риска специалист советует регулярно менять постельное белье, использовать защитные чехлы, стирать подушки по рекомендациям производителя и менять их каждые два-три года. Если симптомы сохраняются, рекомендуется обратиться к аллергологу, заключила Березкина.
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