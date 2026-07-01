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В подполье рассказали, кто мог заказать покушение на Ермолаева в Монако - РИА Новости, 01.07.2026
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13:38 01.07.2026
В подполье рассказали, кто мог заказать покушение на Ермолаева в Монако

Подполье: покушение на Ермолаева в Монако мог заказать олигарх Петровский

© REUTERS / Alexandre DimouСотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева могло быть заказано его конкурентом по бизнесу Александром Петровским, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.
  • По словам собеседника агентства, Александр Петровский активно участвует в наркоторговле на Украине и находится под покровительством киевской власти.
  • В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали мужчина, женщина и ребенок, среди которых, по информации СМИ, был и Ермолаев.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева, "крышевавшего" колл-центры, мог заказать его конкурент по бизнесу Александр Петровский, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
"Ермолаев "крышевал" колл-центры и его заказал конкурент по этому бизнесу", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, речь идет об Александре Владимировиче Петровском. Собеседник утверждает, что Петровский активно участвует в наркоторговле на Украине, его имя при рождении — Александр Томазович Нареклишвили.
"СБУ и Интерпол не будут искать настоящих заказчиков, они в этом не заинтересованы. Потому что Саша (Петровский — ред.) находится под покровительством киевской власти, занимается подконтрольными СБУ колл-центрами. Им это невыгодно", — добавил собеседник агентства.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
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