Краткий пересказ от РИА ИИ
- Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева могло быть заказано его конкурентом по бизнесу Александром Петровским, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.
- По словам собеседника агентства, Александр Петровский активно участвует в наркоторговле на Украине и находится под покровительством киевской власти.
- В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали мужчина, женщина и ребенок, среди которых, по информации СМИ, был и Ермолаев.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева, "крышевавшего" колл-центры, мог заказать его конкурент по бизнесу Александр Петровский, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
"Ермолаев "крышевал" колл-центры и его заказал конкурент по этому бизнесу", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет об Александре Владимировиче Петровском. Собеседник утверждает, что Петровский активно участвует в наркоторговле на Украине, его имя при рождении — Александр Томазович Нареклишвили.
"СБУ и Интерпол не будут искать настоящих заказчиков, они в этом не заинтересованы. Потому что Саша (Петровский — ред.) находится под покровительством киевской власти, занимается подконтрольными СБУ колл-центрами. Им это невыгодно", — добавил собеседник агентства.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.