Объем поддержки участников СВО на Ставрополье увеличится до 20 млрд рублей

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Объем поддержки участников СВО и их семей увеличат в этом году на Ставрополье на 3,5 миллиарда рублей, до 20 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Законопроект об уточнении параметров краевого бюджета был утвержден на внеочередном заседании правительства Ставрополья.

Кроме того, на 1,4 миллиарда рублей будет уменьшен государственный долг региона. Это позволит на 400 миллионов рублей сократить расходы по его обслуживанию.

"Поддержка наших защитников и их семей остается для нас безусловным приоритетом. Поэтому мы нашли возможность дополнительно направить на эти цели еще 3,5 миллиарда рублей. В результате общий объем поддержки в 2026 году достигнет 20 миллиардов рублей. При этом мы продолжаем укреплять финансовую устойчивость края: сокращаем государственный долг и уменьшаем расходы на его обслуживание", - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он добавил, что это позволяет эффективнее использовать бюджетные средства и сохранять возможности для выполнения всех социальных обязательств и реализации важных для земляков проектов.

Проект закона направлен в думу края для прохождения процедуры парламентского рассмотрения.