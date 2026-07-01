Испанская школьница, написавшая Путину, показала подарок от президента

Краткий пересказ от РИА ИИ Школьница Люсия из Овьедо получила от президента России Владимира Путина фотографию с подписью.

Люсия выразила желание встретиться с Путиным и отметила, что с детства любит Россию и ее народ.

МАДРИД, 1 июл — РИА Новости. Испанская школьница Люсия из города Овьедо, ранее написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, показала РИА Новости фотографию российского лидера с подписью, которую получила от него в подарок.

Ранее посол России Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде. Поводом для встречи стало письмо школьницы, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту России. В посольстве обращение девушки не оставили без внимания и направили по назначению.

На предоставленной школьницей фотографии в рамке запечатлен президент России. Слева от снимка размещена георгиевская лента, справа — лента в цветах российского триколора.

"Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента", — сказала Люсия.