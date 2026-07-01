Испанская школьница, написавшая Путину, показала подарок от президента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Школьница Люсия из Овьедо получила от президента России Владимира Путина фотографию с подписью.
- Люсия выразила желание встретиться с Путиным и отметила, что с детства любит Россию и ее народ.
МАДРИД, 1 июл — РИА Новости. Испанская школьница Люсия из города Овьедо, ранее написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, показала РИА Новости фотографию российского лидера с подписью, которую получила от него в подарок.
На предоставленной школьницей фотографии в рамке запечатлен президент России. Слева от снимка размещена георгиевская лента, справа — лента в цветах российского триколора.
"Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента", — сказала Люсия.
По ее словам, встреча с Путиным стала бы для нее "большой мечтой".
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17 декабря 2025, 10:19