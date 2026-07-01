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Испанская школьница, написавшая Путину, показала подарок от президента - РИА Новости, 01.07.2026
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04:54 01.07.2026 (обновлено: 09:49 01.07.2026)
Испанская школьница, написавшая Путину, показала подарок от президента

Испанская школьница показала фото Путина с подписью, которое получила в подарок

© Фото : предоставлено ЛюсиейИспанская школьница Люсия, написавшая Путину
Испанская школьница Люсия, написавшая Путину - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : предоставлено Люсией
Испанская школьница Люсия, написавшая Путину
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьница Люсия из Овьедо получила от президента России Владимира Путина фотографию с подписью.
  • Люсия выразила желание встретиться с Путиным и отметила, что с детства любит Россию и ее народ.
МАДРИД, 1 июл — РИА Новости. Испанская школьница Люсия из города Овьедо, ранее написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, показала РИА Новости фотографию российского лидера с подписью, которую получила от него в подарок.
Ранее посол России в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде. Поводом для встречи стало письмо школьницы, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту России. В посольстве обращение девушки не оставили без внимания и направили по назначению.
Посол России в Испании Юрий Клименко принял семью испанской школьницы Люсии, которая ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Посол России принял семью испанской школьницы, написавшей письмо Путину
23 июня, 18:21
На предоставленной школьницей фотографии в рамке запечатлен президент России. Слева от снимка размещена георгиевская лента, справа — лента в цветах российского триколора.
"Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента", — сказала Люсия.
По ее словам, встреча с Путиным стала бы для нее "большой мечтой".
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