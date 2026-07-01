Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» Вадим Кимаковский попал в плен в Константиновке.

По словам Кимаковского, украинское командование не до конца представляло обстановку в Константиновке и не знало, что многие объекты уже находятся под контролем Вооруженных Сил России.

Кимаковский сообщил, что был мобилизован дважды.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинское командование не до конца представляло обстановку в Константиновке, и не было в курсе того, что многие объекты уже находятся под контролем Вооруженных Сил России, рассказал военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" Вадим Кимаковский, попавший в плен в этом городе.

Он сообщил, что после обучения был с группой украинских солдат отправлен сначала в район Краматорска , затем - в сторону Дружковки и Константиновки. Командование отправило их на наблюдательный пункт на две недели.

До необходимой точки им пришлось идти четыре дня, отметил Кимаковский. В плен он попал, когда зашел со своей группой в один из домов города на "перекур".

"Я так понимаю, командование само даже не подозревало, что в этих домах находятся солдаты Российской армии", - приводит слова Кимаковского Минобороны РФ.