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ВСУ не знали реальной обстановки в Константиновке, рассказал пленный - РИА Новости, 01.07.2026
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ВСУ не знали реальной обстановки в Константиновке, рассказал пленный

Пленный ВСУ рассказал, что командование не знало обстановки в Константиновке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» Вадим Кимаковский попал в плен в Константиновке.
  • По словам Кимаковского, украинское командование не до конца представляло обстановку в Константиновке и не знало, что многие объекты уже находятся под контролем Вооруженных Сил России.
  • Кимаковский сообщил, что был мобилизован дважды.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинское командование не до конца представляло обстановку в Константиновке, и не было в курсе того, что многие объекты уже находятся под контролем Вооруженных Сил России, рассказал военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" Вадим Кимаковский, попавший в плен в этом городе.
Он сообщил, что после обучения был с группой украинских солдат отправлен сначала в район Краматорска, затем - в сторону Дружковки и Константиновки. Командование отправило их на наблюдательный пункт на две недели.
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До необходимой точки им пришлось идти четыре дня, отметил Кимаковский. В плен он попал, когда зашел со своей группой в один из домов города на "перекур".
"Я так понимаю, командование само даже не подозревало, что в этих домах находятся солдаты Российской армии", - приводит слова Кимаковского Минобороны РФ.
Кроме того, пленный рассказал, что был мобилизован дважды.
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