Стали известны профессиональные требования к писателям в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессия «Писатель» появится в России с 1 сентября 2026 года.

Для работы писателем необходимы знания русского языка, истории и культуры страны, теории литературы, а также умение работать в разных жанрах.

Профессиональные стандарты предусматривают четыре трудовые функции: создание оригинальных литературных произведений, создание произведений для аудиовизуального контента, оценка качества литературных произведений и их переработка.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Знание русского языка, истории и культуры страны, теории литературы, а также работа в разных жанрах стали необходимыми знаниями и умениями для работы по профессии "писатель", следует из новых профессиональных стандартов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Профессия "Писатель" появится в России с 1 сентября 2026 года.

Согласно документу, для профессии предусмотрено четыре трудовые функции: создание оригинальных литературных произведений в разных жанрах, создание произведений для аудиовизуального контента, оценка качества литературных произведений, а также их переработка. Для каждой функции предусмотрены необходимые знания и умения.

Так, писателям необходимо уметь не только работать в разнообразных жанрах, создавать произведения малой и крупной формы, но также использовать стилистическое и лексическое богатство языка. Для этого ему надо знать родной язык - русский или язык народа РФ, историю и культуру страны, художественно-выразительные средства, основные направления, жанры и тенденции современной литературы.

Тем, кто будет работать с произведениями для аудиовизуального контента, необходимо также уметь использовать различные технические средства и работать в коллективе с актерами, чтецами, композиторами, режиссерами и продюсерами. Кроме того, нужно будет освоить драматургические принципы создания аудиовизуального произведения и его особенности.

Для тех, кто планирует работать в аспекте профессии, связанном с критикой, надо будет уметь анализировать и разбирать сюжет, проработку образов героев, а также обладать знаниями в теории критики.