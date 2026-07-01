Рейтинг@Mail.ru
Стали известны профессиональные требования к писателям в России - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 01.07.2026 (обновлено: 09:15 01.07.2026)
Стали известны профессиональные требования к писателям в России

Писатель должен знать теорию литературы и работать в разных жанрах

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессия «Писатель» появится в России с 1 сентября 2026 года.
  • Для работы писателем необходимы знания русского языка, истории и культуры страны, теории литературы, а также умение работать в разных жанрах.
  • Профессиональные стандарты предусматривают четыре трудовые функции: создание оригинальных литературных произведений, создание произведений для аудиовизуального контента, оценка качества литературных произведений и их переработка.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Знание русского языка, истории и культуры страны, теории литературы, а также работа в разных жанрах стали необходимыми знаниями и умениями для работы по профессии "писатель", следует из новых профессиональных стандартов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Профессия "Писатель" появится в России с 1 сентября 2026 года.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Мединский заявил, что не даст ИИ вступить в Союз писателей
11 июня, 20:58
Согласно документу, для профессии предусмотрено четыре трудовые функции: создание оригинальных литературных произведений в разных жанрах, создание произведений для аудиовизуального контента, оценка качества литературных произведений, а также их переработка. Для каждой функции предусмотрены необходимые знания и умения.
Так, писателям необходимо уметь не только работать в разнообразных жанрах, создавать произведения малой и крупной формы, но также использовать стилистическое и лексическое богатство языка. Для этого ему надо знать родной язык - русский или язык народа РФ, историю и культуру страны, художественно-выразительные средства, основные направления, жанры и тенденции современной литературы.
Тем, кто будет работать с произведениями для аудиовизуального контента, необходимо также уметь использовать различные технические средства и работать в коллективе с актерами, чтецами, композиторами, режиссерами и продюсерами. Кроме того, нужно будет освоить драматургические принципы создания аудиовизуального произведения и его особенности.
Для тех, кто планирует работать в аспекте профессии, связанном с критикой, надо будет уметь анализировать и разбирать сюжет, проработку образов героев, а также обладать знаниями в теории критики.
Четвертая трудовая функция предусматривает также умение работать с архивами, рукописями, библиотечными фондами, систематизировать информацию и определять основную идею произведения. Для этого нужно уметь перерабатывать литературный материал в жанр инсценировки и в аудиовизуальный формат.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Стали известны трудовые функции писателей в России
28 июня, 02:45
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала