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В Перми возбудили дело после падения дерева на ребенка - РИА Новости, 01.07.2026
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17:05 01.07.2026
В Перми возбудили дело после падения дерева на ребенка

СК возбудил дело после того, как на мальчика упало дерево в Перми

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Перми во время сильного ливня сломанное дерево упало на тротуар, травмировав десятилетнего мальчика.
  • Следователи возбудили уголовное дело и оценят работу должностных лиц, ответственных за содержание и кронирование деревьев в городе.
ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после получения школьником травм из-за упавшего во время мощного ливня дерева в Перми, следует из сообщения СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, во вторник во время сильного ливня в Перми сломанное дерево упало на тротуар на улице Крисанова, по которому в тот момент шла девушка с дочерью и десятилетним братом. Мальчик получил различные травмы и попал в больницу.
"В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело после травмирования несовершеннолетнего в результате падения дерева", - говорится в сообщении.
Также сотрудники ведомства оценят работу должностных лиц, ответственных за содержание и кронирование деревьев в городе.
В краевом минздраве РИА Новости ранее поясняли, что мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.
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ПроисшествияПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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