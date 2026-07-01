В Перми возбудили дело после падения дерева на ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Перми во время сильного ливня сломанное дерево упало на тротуар, травмировав десятилетнего мальчика.

Следователи возбудили уголовное дело и оценят работу должностных лиц, ответственных за содержание и кронирование деревьев в городе.

ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после получения школьником травм из-за упавшего во время мощного ливня дерева в Перми, следует из сообщения СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, во вторник во время сильного ливня в Перми сломанное дерево упало на тротуар на улице Крисанова, по которому в тот момент шла девушка с дочерью и десятилетним братом. Мальчик получил различные травмы и попал в больницу.

"В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело после травмирования несовершеннолетнего в результате падения дерева", - говорится в сообщении.

Также сотрудники ведомства оценят работу должностных лиц, ответственных за содержание и кронирование деревьев в городе.