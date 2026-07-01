В Перми госпитализировали ребенка, пострадавшего во время ливня

Краткий пересказ от РИА ИИ Во время мощного ливня во вторник в Перми на ребенка упало дерево.

Ребенка госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Ребенка, на которого, по данным соцсетей, упало дерево во время мощного ливня во вторник в Перми, госпитализировали, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

В местных группах в соцсетях появились публикации, авторы которых утверждали, что во время сильного ливня в Перми на улице Крисанова на ребенка рухнуло дереве.

"Ребенок был госпитализирован, в настоящее время находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.