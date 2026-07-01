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В Перми госпитализировали ребенка, пострадавшего во время ливня - РИА Новости, 01.07.2026
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16:48 01.07.2026 (обновлено: 16:49 01.07.2026)
В Перми госпитализировали ребенка, пострадавшего во время ливня

В Перми госпитализировали ребенка, пострадавшего во время ливня во вторник

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время мощного ливня во вторник в Перми на ребенка упало дерево.
  • Ребенка госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Ребенка, на которого, по данным соцсетей, упало дерево во время мощного ливня во вторник в Перми, госпитализировали, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В местных группах в соцсетях появились публикации, авторы которых утверждали, что во время сильного ливня в Перми на улице Крисанова на ребенка рухнуло дереве.
"Ребенок был госпитализирован, в настоящее время находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
Мощный ливень накрыл Пермь во вторник во второй половине дня. По информации местных властей, от непогоды пострадал ряд объектов городской инфраструктуры.
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