Уиткофф и Кушнер провели позитивные переговоры по Ирану, пиушт СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре по иранской сделке.
- Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта и определили сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре по иранской сделке, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
"Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре, а технические переговоры с Ираном продолжаются", - передает агентство.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.