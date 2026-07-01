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Уиткофф и Кушнер провели позитивные переговоры по Ирану, пиушт СМИ - РИА Новости, 01.07.2026
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04:52 01.07.2026
Уиткофф и Кушнер провели позитивные переговоры по Ирану, пиушт СМИ

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер провели позитивные переговоры по иранской сделке

© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре по иранской сделке.
  • Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта и определили сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре по иранской сделке, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
"Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре, а технические переговоры с Ираном продолжаются", - передает агентство.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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В миреСШАИранКатарСтив УиткоффДжаред КушнерДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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