Представители США хотят продолжать переговоры с Ираном, заявил МИД Катара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили приверженность Вашингтона продолжению переговоров с Ираном.
- На встрече в Дохе обсуждались последние события в рамках переговоров между США и Ираном, а также усилия по укреплению региональной безопасности и стабильности.
- Стороны обсудили ситуацию в регионе, в частности, вопрос о прекращении огня в Ливане.
ДОХА, 1 июл - РИА Новости. МИД Катара заявил, что представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе подтвердили приверженность Вашингтона продолжению переговоров с Ираном.
"Премьер-министр, министр иностранных дел, встретился с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Два американских представителя... подтвердили приверженность США продолжению переговоров и поддержке дипломатических усилий, направленных на достижение всеобъемлющего соглашения", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Катара по итогам встречи в социальной сети Х.
По информации МИД, во время встречи обсуждались последние события в рамках переговоров между США и Исламской Республикой Иран на основе меморандума о взаимопонимании между сторонами, а также усилия по укреплению региональной безопасности и стабильности.
Стороны также обсудили ситуацию в регионе — в частности, вопрос о прекращении огня в Ливане.
"Государство Катар продолжит посреднические усилия и поддержку всех направлений диалога, вытекающих из меморандума о взаимопонимании, стремясь к достижению всеобъемлющего и устойчивого решения, которое укрепит региональную безопасность", - отметил МИД после переговоров с делегацией США.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что иранская делегация вероятно, в среду проведет переговоры с катарской стороной как с посредником в диалоге с США касательно реализации ирано-американского меморандума.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.