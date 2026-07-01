Представители США хотят продолжать переговоры с Ираном, заявил МИД Катара

Краткий пересказ от РИА ИИ Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили приверженность Вашингтона продолжению переговоров с Ираном.

На встрече в Дохе обсуждались последние события в рамках переговоров между США и Ираном, а также усилия по укреплению региональной безопасности и стабильности.

Стороны обсудили ситуацию в регионе, в частности, вопрос о прекращении огня в Ливане.

ДОХА, 1 июл - РИА Новости. МИД Катара заявил, что представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе подтвердили приверженность Вашингтона продолжению переговоров с Ираном.

"Премьер-министр, министр иностранных дел, встретился с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Два американских представителя... подтвердили приверженность США продолжению переговоров и поддержке дипломатических усилий, направленных на достижение всеобъемлющего соглашения", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Катара по итогам встречи в социальной сети Х

По информации МИД, во время встречи обсуждались последние события в рамках переговоров между США и Исламской Республикой Иран на основе меморандума о взаимопонимании между сторонами, а также усилия по укреплению региональной безопасности и стабильности.

Стороны также обсудили ситуацию в регионе — в частности, вопрос о прекращении огня в Ливане.

"Государство Катар продолжит посреднические усилия и поддержку всех направлений диалога, вытекающих из меморандума о взаимопонимании, стремясь к достижению всеобъемлющего и устойчивого решения, которое укрепит региональную безопасность", - отметил МИД после переговоров с делегацией США.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что иранская делегация вероятно, в среду проведет переговоры с катарской стороной как с посредником в диалоге с США касательно реализации ирано-американского меморандума.