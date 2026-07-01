Губернатор сообщил об атаке БПЛА на Пензу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ совершили атаку БПЛА на Пензу.
- Один беспилотник сбит в воздухе над Пензой, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВСУ совершили атаку на Пензу, сбит один беспилотник над городом, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.
"Совершена атака БПЛА на Пензу... По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Один беспилотник сбит в воздухе над Пензой", - написал Мельниченко в канале на платформе "Макс".
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