"Единая Россия" предложила упростить порядок оформления пенсий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия "Единая Россия" подготовила законопроект, который позволит гражданам оформлять пенсию без личного присутствия.
- В партии считают, что назначать страховые пенсии по старости можно без личного обращения гражданина, так как у государства достаточно инструментов для быстрого и удобного оформления.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Партия "Единая Россия" подготовила законопроект, который позволит гражданам оформлять пенсии без личного присутствия, сообщили на сайте ЕР.
"Единая Россия" выступила за упрощение оформления пенсий. Партия подготовила соответствующий законопроект", — сказано в публикации.
Как отметил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, в партии считают, что назначать страховые пенсии по старости можно без личного обращения гражданина.
"Сегодня у государства достаточно инструментов, чтобы сделать этот процесс быстрым, удобным и комфортным для граждан", — цитируют Исаева в сообщении.