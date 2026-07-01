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"Единая Россия" предложила упростить порядок оформления пенсий - РИА Новости, 01.07.2026
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16:32 01.07.2026 (обновлено: 18:52 01.07.2026)
"Единая Россия" предложила упростить порядок оформления пенсий

Исаев: "Единая Россия" предложила упростить порядок оформления пенсий

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия "Единая Россия" подготовила законопроект, который позволит гражданам оформлять пенсию без личного присутствия.
  • В партии считают, что назначать страховые пенсии по старости можно без личного обращения гражданина, так как у государства достаточно инструментов для быстрого и удобного оформления.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Партия "Единая Россия" подготовила законопроект, который позволит гражданам оформлять пенсии без личного присутствия, сообщили на сайте ЕР.
"Единая Россия" выступила за упрощение оформления пенсий. Партия подготовила соответствующий законопроект", — сказано в публикации.
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Как отметил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, в партии считают, что назначать страховые пенсии по старости можно без личного обращения гражданина.
"Сегодня у государства достаточно инструментов, чтобы сделать этот процесс быстрым, удобным и комфортным для граждан", — цитируют Исаева в сообщении.
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