"Единая Россия" предложила упростить порядок оформления пенсий

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Партия "Единая Россия" подготовила законопроект, который позволит гражданам оформлять пенсии без личного присутствия, сообщили на сайте ЕР.

"Сегодня у государства достаточно инструментов, чтобы сделать этот процесс быстрым, удобным и комфортным для граждан", — цитируют Исаева в сообщении.