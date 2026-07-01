Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны.
- Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Председатель российского правительства Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба кабмина России.
"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", — говорится в сообщении.
Отмечается, что главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.