Рейтинг@Mail.ru
Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 01.07.2026 (обновлено: 14:33 01.07.2026)
Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор

Правительство РФ: Мишустин и Пашинян поговорили по инициативе армянской стороны

© РИА Новости / POOLПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / POOL
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны.
  • Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Председатель российского правительства Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба кабмина России.
"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", — говорится в сообщении.
Отмечается, что главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Пашинян прокомментировал ограничения на ввоз армянской продукции в Россию
29 июня, 19:46
 
АрменияРоссияМихаил МишустинНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала